В Москве возбудили дело из-за издевательств над ребенком в туалете

В Москве возбудили дело из-за издевательств над ребенком в туалете
Пострадавший мальчик показывал себя только с положительной стороны. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1-1

Московские школьники окунули одноклассника головой в унитаз, сняв все на видео. Издевательства произошли в школе №1536.

Департамент образования намерен провести проверку по факту произошедшего, так как считает ситуацию недопустимой. Запись школьников опубликовала пользовательница Twitter Ирина Романова. Она рассказала, что пострадавший ребенок – член детского ансамбля «Маленькая страна».

На кадрах видно, как несколько парней насильно опускают мальчика головой в унитаз.

В настоящее время в школе разбираются в происшествии. Как сообщили «РИА Новости», ситуацией также занялся столичный департамент.

Ранее в GazetaSPb сообщали о школьниках, которые раскладывали камни на ж/д путях. Семьям пришлось выплатить штраф.

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