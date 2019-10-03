В Москве возбудили дело из-за издевательств над ребенком в туалете

Московские школьники окунули одноклассника головой в унитаз, сняв все на видео. Издевательства произошли в школе №1536.
Департамент образования намерен провести проверку по факту произошедшего, так как считает ситуацию недопустимой. Запись школьников опубликовала пользовательница Twitter Ирина Романова. Она рассказала, что пострадавший ребенок – член детского ансамбля «Маленькая страна».
На кадрах видно, как несколько парней насильно опускают мальчика головой в унитаз.
В настоящее время в школе разбираются в происшествии. Как сообщили «РИА Новости», ситуацией также занялся столичный департамент.
Ранее в GazetaSPb сообщали о школьниках, которые раскладывали камни на ж/д путях. Семьям пришлось выплатить штраф.