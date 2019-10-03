В Московском районе хулиган разбил витрину гостиницы

Мужчину уже задержали, ему предстоит отвечать за свой поступок.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем GazetaSPb рассказали в пресс-службе УВО. В ночь со среды на четверг мужчина зашел в гостиницу на площади Победы и по непонятной причине разбил стекло витрины. Сотрудники сразу же нажали на тревожную кнопку – отряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия незамедлительно. Росгвардейцам удалось задержать хулигана и отвезти его в полицейский участок. Пока что сумма ущерба только устанавливается. Уточняется, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и мог заниматься вредительском из хулиганских побуждений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на проспекте Культуры хулиган вывернул дверь иномарки и разбил стекло. В результате конфликта между владельцем Toyota Camry и нетрезвым пешеходом, пьяный мужчина разбил заднее стекло автомобиля и вывернул пассажирскую дверь.