В Московском районе хулиган разбил витрину гостиницы

В Московском районе хулиган разбил витрину гостиницы
Мужчина разбил стекло из хулиганских побуждений. Фото: pixabay.com

Мужчину уже задержали, ему предстоит отвечать за свой поступок.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем GazetaSPb рассказали в пресс-службе УВО. В ночь со среды на четверг мужчина зашел в гостиницу на площади Победы и по непонятной причине разбил стекло витрины. Сотрудники сразу же нажали на тревожную кнопку – отряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия незамедлительно. Росгвардейцам удалось задержать хулигана и отвезти его в полицейский участок. Пока что сумма ущерба только устанавливается. Уточняется, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и мог заниматься вредительском из хулиганских побуждений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на проспекте Культуры хулиган вывернул дверь иномарки и разбил стекло. В результате конфликта между владельцем Toyota Camry и нетрезвым пешеходом, пьяный мужчина разбил заднее стекло автомобиля и вывернул пассажирскую дверь.

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