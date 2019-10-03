МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 3 октября ожидается усиление северо-восточного и северного ветра. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.

Порывы ветра могут разогнаться до 16 метров в секунду.

Петербуржцев просят быть осторожнее и соблюдать рекомендации при усиление ветра: убрать с балкона вещи, закрыть окна, припарковать машину вдали деревьев и избегать рекламных щитов и шатких строений.

Напомним, в начале недели на Петербург обрушился шторм «Мортимер». Сильный ветер повалил 17 деревьев в черте города. Десять случаев падения произошли в Курортном районе, три — в Приморском, остальные — в Выборгском, Московском и Красносельском районах. Ущерб имуществу или здоровью горожан в результате падения нанесен не был.

Уровень воды в Финском заливе из-за шторма поднялся больше чем на 90 сантиметров, в Неве вода поднялась выше 87 см от уровня.

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