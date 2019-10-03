Жена Боярского объяснила, почему он нарушил ПДД

Актриса не осуждает супруга, потому что ему нужно было срочно дойти до аптеки.

Обо всем актриса Лариса Луппиан рассказала сегодня, 3 октября, в разговоре с Teleprogramma.pro. Она подтвердила, что на снимках, которые обсуждает весь интернет уже несколько дней, действительно запечатлен Михаил Боярский. Луппиан взялась оправдать мужа и поделиться подробностями инцидента.

Она отметила, что снимку уже несколько месяцев. Тогда артист ехал по делам и ему срочно понадобились лекарства. Так как припарковаться было негде, Боярский остановился на Невском проспекте на встречке. Луппиан не отрицает, что актер нарушил правила – она заверила, что семья заплатит штраф.

«За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь»,

— удивляется актриса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Боярский с удовольствием поговорит с ГИБДД о нарушение ПДД.