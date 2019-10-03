Склады индивидуального хранения появятся в Петербурге

Склады индивидуального хранения появятся в Петербурге
Первый подобный склад появится на пересечении проспектов Богатырского и Сизова через неделю. Фото: unsplash

В Приморском районе откроют первые в Северной столице складские помещения формата self-storage под брендом «Простор». В течение года в спальных районах города появятся три подобных склада.

Инвестиционная компания Jensen Group в течение года откроет в Петербурге три склада формата индивидуального хранения. Их площадь составляет 15 тысяч квадратных метров.

Первый подобный склад появится на пересечении проспектов Богатырского и Сизова через неделю. Склад оборудован в здании, площадь которого составляет 6 тысяч квадратных метров. На оборудование и расширение площади здания до 7 тысяч «квадратов» компания затратит 110 млн рублей, сообщает РБК.

Следующий склад площадью 300 квадратных метров откроют в БЦ «Аэроплаза» в течение месяца.

Ранее GazetaSPb сообщала, что склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group.

self-storage петербург приморский район склад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Склады индивидуального хранения появятся в Петербурге
США введут новые пошлины на товары из ЕС
Сын вице-президента МТС три часа отрывался от погони в Москве
Жена Боярского объяснила, почему он нарушил ПДД
МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге
В Петербурге запланировано открытие станций Фрунзенского радиуса
За победу на Олимпиаде петербургские спортсмены получат 5 миллионов
В Ленобласти отремонтировали дорогу через деревню Коваши