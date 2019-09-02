Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group

Склад для &#171;Марвел-Дистрибуции&#187; в Петербурге построит PNK Group
Склад "Марвел-Дистрибуции" построят в районе Софийской. Фото: marvel.ru

Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция». Разместить его планируется в индустриальном парке в районе Софийской улицы и КАД.

Сделка в Петербурге, как отмечают представители компании, стала продолжением партнерства PNK Group и «Марвел-Дистрибуции» в Москве.

«У нас весной уже реализован совместный проект по аренде площадей в подмосковном индустриальном парке PNK «Парк Валищево», — приводит «Интерфакс» слова управляющего инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрия Пилевина.

Завершить строительство складского комплекса планируется в следующем году. На лето 2020-го намечен ввод в эксплуатацию. Застройщик обещает, что склад удовлетворит запросы большинства клиентов.

«Марвел-Дистрибуция» — крупный дистрибьютор компьютерной техники, программного обеспечения, средств связи и сетевого оборудования. Компания ведет деятельность в России и странах СНГ.

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