Роспотребнадзор напомнил, как должны освещаться школы

Общеобразовательные школы должны соблюдать нормы освещения. О соответствующем законе напомнили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Специалисты рассказали, что естественный свет должен падать сбоку с левой стороны. При этом основной поток освещения не должен исходить спереди или сзади от учеников. Дополнительные источники освещения должны быть в помещениях больше 6 м, например, мастерская, актовый и спортзал.
Нельзя также ставить цветы на подоконники и закрашивать стекла. Потолочные лампы и светильники должны быть белого цвета. В ведомстве добавили, что доска должна быть хорошо освещена.
Потолки в классах следует красить в белый цвет, а стены — в светлые тона. Двери и оконные рамы должны быть белого цвета.
Ранее в GazetaSPb сообщали о важности вакцинации детей. В Роспотребнадзоре отметили соблюдение гигиены и профилактические вакцины.