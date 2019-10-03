Роспотребнадзор напомнил, как должны освещаться школы

Шторы и жалюзи в помещениях не должны снижать уровень естественного света. Фото: pixabay

Шторы и жалюзи в помещениях не должны снижать уровень естественного света. Фото: pixabay

Общеобразовательные школы должны соблюдать нормы освещения. О соответствующем законе напомнили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты рассказали, что естественный свет должен падать сбоку с левой стороны. При этом основной поток освещения не должен исходить спереди или сзади от учеников. Дополнительные источники освещения должны быть в помещениях больше 6 м, например, мастерская, актовый и спортзал.

Нельзя также ставить цветы на подоконники и закрашивать стекла. Потолочные лампы и светильники должны быть белого цвета. В ведомстве добавили, что доска должна быть хорошо освещена.

Потолки в классах следует красить в белый цвет, а стены — в светлые тона. Двери и оконные рамы должны быть белого цвета.

Ранее в GazetaSPb сообщали о важности вакцинации детей. В Роспотребнадзоре отметили соблюдение гигиены и профилактические вакцины.