Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации детей

Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей защитить своих детей от риска инфекционных заболеваний.

Прежде всего сотрудники советуют следовать правилам гигиены и делать вакцинную профилактику. Последнее следует проводить ежегодно, желательно в начале осени. Современные вакцины защитят здоровье от многих серьезных инфекций, особенно опасных для детей.

Родители должны напомнить детям о регулярном мытье рук после туалета, перед едой, после посещения транспорта и общественных мест. Также о том, что не рекомендуется меняться с друзьями личными вещами, повторно пользоваться посудой и столовыми приборами.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что вакцинацию от гриппа сделали более 100 жителей Северной столицы.