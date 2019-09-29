Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации детей

Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации детей
Родители должны напомнить детям о правилах гигиены. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей защитить своих детей от риска инфекционных заболеваний.

Прежде всего сотрудники советуют следовать правилам гигиены и делать вакцинную профилактику. Последнее следует проводить ежегодно, желательно в начале осени. Современные вакцины защитят здоровье от многих серьезных инфекций, особенно опасных для детей.

Родители должны напомнить детям о регулярном мытье рук после туалета, перед едой, после посещения транспорта и общественных мест. Также о том, что не рекомендуется меняться с друзьями личными вещами, повторно пользоваться посудой и столовыми приборами.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что вакцинацию от гриппа сделали более 100 жителей Северной столицы.

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