Прививки от гриппа поставили больше 105 тысяч петербуржцев

Прививки от гриппа поставили больше 105 тысяч петербуржцев
В Петербурге проходит масштабная вакцинация против гриппа. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжается вакцинация против гриппа. По данным на 9 сентября, прививки поставили 105 тыс. 798 человек, что составляет 1,98% от населения города.

Из них 93 тыс. 484 человека получили вакцины в рамках национального календаря прививок, в том числе 68 тыс. 195 детей.

Оставшиеся 12 тыс. 314 человек были привиты за счет дополнительных источников финансирования, сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Получить бесплатную вакцину против гриппа в Петербурге в 2019 году смогут порядка 49% населения — 2 млн 640 тыс. человек. Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства, учебы и работы, либо в мобильных прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что медицинские учреждения Петербурга на первом этапе масштабной вакцинации против гриппа получили 939 тыс. 600 доз.

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Прививки от гриппа поставили больше 105 тысяч петербуржцев
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