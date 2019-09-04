В Петебурге получены вакцины от гриппа для почти полмиллиона человек

В Петербурге началась масштабная вакцинация против гриппа. Медицинские учреждения города на первом этапе получат 939 тыс. 600 доз. Поставки завершатся к 5 сентября.

Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2019 году планируется охватить 2 млн 640 тыс. человек, что составляет порядка 49,8% от общего населения Петербурга. Среди них 458 тыс. детей.

«Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году», — отметили в комитете по здравоохранению.

Вакцинация проходит за счет федерального бюджета. Также буду привлечены средства районных администраций и другие источники финансирования.

Горожане получить вакцину могут в поликлиниках по месту жительства и в прививочных пунктах. Их в течение недели планируется открыть у оживленных станций метро.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала перечень обязательных прививок для школьников по версии Роспотребнадзора.