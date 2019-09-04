В Петебурге получены вакцины от гриппа для почти полмиллиона человек

В Петебурге получены вакцины от гриппа для почти полмиллиона человек
Петербуржцам поставят прививки от гриппа. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге началась масштабная вакцинация против гриппа. Медицинские учреждения города на первом этапе получат 939 тыс. 600 доз. Поставки завершатся к 5 сентября.

Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2019 году планируется охватить 2 млн 640 тыс. человек, что составляет порядка 49,8% от общего населения Петербурга. Среди них 458 тыс. детей.

«Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году», — отметили в комитете по здравоохранению.

Вакцинация проходит за счет федерального бюджета. Также буду привлечены средства районных администраций и другие источники финансирования.

Горожане получить вакцину могут в поликлиниках по месту жительства и в прививочных пунктах. Их в течение недели планируется открыть у оживленных станций метро.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала перечень обязательных прививок для школьников по версии Роспотребнадзора.

вакцина вакцинация грипп здоровье медицина новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода
Медиков «России» подозревают в фальсификации свидетельств для летчиков
В Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля
В Петебурге получены вакцины от гриппа для почти полмиллиона человек
В сквере на Эйхенской высадили более тысячи кустарников и многолетников
В петербургском океанариуме родился первый детеныш акулы
В Петербурге запустили мобильное приложение «Блокада.Имена»
Мединский считает убожеством увлечение взрослых комиксами