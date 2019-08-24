Опубликован список необходимых для школьников прививок

Роспотребнадзор опубликовал перечень обязательных прививок, которые нужно сделать школьникам к осени, особенно к первому классу. В это время года дети подвержены развитию инфекционных заболеваний.

Так, в 6-7 лет у ребенка должны быть сделана прививка от туберкулеза (1 прививка), пневмококковой инфекции (3 прививки), гемофильной инфекции тип b (3 прививки), гепатита В (3 прививки), гриппа (ежегодно), полиомиелита (5 прививок), коклюша, дифтерии, столбняка (4 прививки), кори, эпидемического паротита, краснухи (1 прививка).

Роспотребнадзор рекомендует проводить повторные прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори эпидемического паротита, краснухи и гриппа перед поступлением в школу и на протяжении всего обучения.

Вовремя сделанные вакцинация и ревакцинация защитят ребенка от болезни, предотвратят прогулы в школе, снизят риск заражения коклюшем у младенцев, а также освободят родителей от необходимости брать больничный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор поддержал предложение пресекать призывы отказа от прививок.