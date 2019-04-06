Роспотребнадзор поддержал предложение пресекать призывы отказа от прививок

Недостоверная информация о прививках может подорвать доверие граждан. Фото: Pixabay

Недостоверная информация о прививках может подорвать доверие граждан. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор поддержал инициативу, выдвинутую Министерством здравоохранения России, о блокировке сайтов с призывами против вакцинаций.

Необходимо внести поправки в действующее законодательство — в части требований к обследованию детей перед прививками, формирования единой базы данных по прививкам, увеличения списка профессий, для которых необходима обязательная вакцинация, и санитарных требований к мигрантам, говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в ведомстве отметили, что информация о вреде вакцинаций распространяется через средства массовой информации, интернет, религиозные секты.

По мнению Роспотребнадзора, не являясь верной, данная информация подрывает доверие людей к прививкам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСе предложили посвятить общегородской субботник незаконной рекламе.