Медведев рассказал о сильнейшем сопернике «Зенита» в группе ЛЧ

Медведев рассказал о сильнейшем сопернике &#171;Зенита&#187; в группе ЛЧ
Медведев поблагодарил болельщиков за поддержку клуба. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Гендиректор считает, что каждая игра непредсказуема и загадывать наперед рано.

Своим мнением генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев поделился с корреспондентом АБН. Он отметил, что у «Зенита» впереди четыре игры и каждая из них важна. Медведев назвал группу «ровной», так что выделять кого-то не приходится. Гендиректор «Зенита» надеется, что футболистам удастся проявить себя так же хорошо, как в матче против «Бенфики».

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Бенфики» состоялась 2 октября в Санкт-Петербурге. За игрой наблюдали более 51 тысячи болельщиков. Медведев поблагодарил их за поддержку – возможно, именно благодаря ей игроки смогли забить 2 гола и победить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Бенфика». Нападающий открыл счет на 22-й минуте. Артем Дзюба уже поделился в Instagram видео со своим голом. Подписчики наперебой хвалят спортсмена.

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