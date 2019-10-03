Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Бенфика»

Игрок открыл счет на 22-й минуте, тем самым приблизив команду к победе.

Встреча состоялась на «Газпром Арене» 2 октября. Она завершилась со счетом 1:3 – это первая победа петербургского клуба в рамках Лиги чемпионов 2019 года. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол на 22-й минуте, а также в течение игры не раз проявлял себя как настоящий профессионал. За это его признали лучшим игроком матча второго тура группового отбора. Новостью поделились в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Ай да Артем! Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»,

— сообщается в официальном Twitter-аккаунте УЕФА.

Артем Дзюба уже поделился в Instagram видео со своим голом. Подписчики наперебой хвалят спортсмена.

«Доброе утро, чемпион!», — написала одна из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» победил «Бенфику» и заработал 2,7 млн евро.