В сквере Шевченко вандалы испортили новые скамейки

По предварительным данным, неизвестные разожгли костер прямо под одной из них.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщает PiterTV.

Сквер Шевченко совсем недавно отреставрировали. Территорию привели в полный порядок: озеленили, высадили деревья и цветы, а также установили скамейки, чтобы петербуржцам и гостям города было где отдохнуть. Садовая мебель крайне удобная – у нее есть высокие спинки, не которые можно облокотиться.

Но не все ценят старания подрядчика – неизвестный решил разжечь костер прямо под лавочкой. Из-за этого она испорчена, часто деревянных элементов обуглились. С этой проблемой собираются разобраться в ближайшее время. Будет ли пойман хулиган – остается только гадать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вандал оскорбил Путина на заборе Русского музея. В Петербурге задержан 42-летний местный житель. Его подозревают в осквернении ограды Русского музея.