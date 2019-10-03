Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Россия шокирована сообщениями о проникновении своего спецназа в Норвегию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что в норвежских СМИ недавно появились массированные антироссийские вбросы, которые касались якобы присутствия российских спецслужб в Норвегии. Захарова также добавила, что данная информация ее шокировала.

Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности.

Как сообщили «РИА Новости», Захарова выразила предположение, что в Норвегии в лице России видят врага.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российский МИД высказался о санкциях Америки. Антироссийские санкции США ввели в конце сентября.

захарова мид рф норвегия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине поймали лжесотрудников «ЛОЭСК», предлагавших замерить напряжение ...
Парк Дубки в Сестрорецке затопило
Очереди и неработающие траволаторы: как открылись станции Фрунзенского радиуса
Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Госдума временно переехала в Дом союзов
Дождь усугубил пробки на дорогах Петербурга
Почти 40 музеев Петербурга сделают бесплатными во время Культурного форума
Сквер в Кронштадте получил название Инчхон в честь корейского города