МИД РФ прокомментировал новые санкции США

МИД РФ прокомментировал новые санкции США
Здание МИД России. Фото: МИД России/ ВК

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на введение Вашингтоном новых санкций против России.

Новые антироссийские санкции США были введены 26 сентября, они затронули ряд граждан России, несколько судов и одну компанию. В МИД России отметили, что инициаторы санкционного давления на Россию ранее не смогли добиться какого-либо результата. Отмечается, что сейчас они превзошли себя в собственном безрассудстве.

В министерстве также добавили, что в американской столице было сделано объявления, что новые санкции станут наказанием для России за поставки авиационного топлива для российских сил в Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что Штаты таким образом открыто встали на сторону террористов, поскольку Россия уже 4 года оказывает Сирии содействие в борьбе с террористическими группировками.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский требует сохранения Западом санкций против России.

мид рф санкции сша
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России предложили узаконить профессию «домохозяйка»
МИД РФ прокомментировал новые санкции США
В автомобилях УАЗ появится функция запуска двигателя с телефона
Александр Беглов одобрил идею создания программы по борьбе с наркотиками в Сети
В Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей
Самой пожилой москвичкой стала 119-летняя женщина
МИД РФ хочет, чтобы Генассамблеи ООН проходили не в США
Экс-игрок ЦСКА скучает по российским зарплатам