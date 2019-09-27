МИД РФ прокомментировал новые санкции США

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на введение Вашингтоном новых санкций против России.
Новые антироссийские санкции США были введены 26 сентября, они затронули ряд граждан России, несколько судов и одну компанию. В МИД России отметили, что инициаторы санкционного давления на Россию ранее не смогли добиться какого-либо результата. Отмечается, что сейчас они превзошли себя в собственном безрассудстве.
В министерстве также добавили, что в американской столице было сделано объявления, что новые санкции станут наказанием для России за поставки авиационного топлива для российских сил в Сирии.
В ведомстве подчеркнули, что Штаты таким образом открыто встали на сторону террористов, поскольку Россия уже 4 года оказывает Сирии содействие в борьбе с террористическими группировками.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский требует сохранения Западом санкций против России.