Американский подросток спас жизнь сестры от грабителя, но поплатился своей

Больше пострадавших нет. Фото: Pixabay

Больше пострадавших нет. Фото: Pixabay

Во Флориде мальчик ценой собственной жизни защитил сестру от неизвестного, который ворвался в дом.

В полицию поступил звонок, сообщалось, что в дом проник неизвестный. Полицейские оперативно выехали на место преступления и задержали виновного. Им оказался молодой человек-рецидивист в возрасте 27 лет.

После задержания сотрудники полиции осмотрели дома по близости. В одном из них было обнаружено тело подростка, убитого, предположительно, во время самообороны.

По главной версии мальчик пытался спасти младшую сестру и даже нанес несколько ножевых ударов взломщику.

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