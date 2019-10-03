Бездомной певице из России в США предложили записать диск

Россиянка прославилась после исполнения оперной арии в американском метрополитене.

Известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, который был два раза номинирован на премию «Грэмми», заметил бездомную певицу и предложил сотрудничество, сообщает The New York Post. Теперь у нее появится собственный диск и новый шанс.

Все началось с того, как в Лос-Анджелесе один полицейский восхитился пением женщины, заснял ее на видео и опубликовал кадры на страничке полиции в Twitter. Видео неожиданно собрало большую аудиторию, которая через некоторое время достигла более 430 тыс просмотров.

Главной героиней этого кинематографичного сюжета стала 52-летняя женщина по имени Эмили Замурка. Эмили эмигрировала в Соединенные Штаты еще в 90-х, зарабатывала в ресторанах и, помогая в домах престарелых.

Цепь разных несчастливых событий привела ее к потере жилья. Cейчас Эмили в очень трудном финансовом положении: спит, где получится, ее траты в месяц не превышают 400 долларов — законное пособие.

Эмили рассказала, что петь научилась еще будучи маленькой девочкой, когда смотрела советское кино и телевидение.

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