Этап гонки DMT пройдет в Петербурге в 2020 году

Гонка будет проходить с 29 по 31 мая 2020 года на территории автодрома «Игора Драйв», который находится в Ленобласти.

Легендарные автомобильные гонки DTM немецкой серии в следующем году примет Россия. Соревнование пройдет на трассе нового гоночного комплекса «Игора Драйв».

Вчера 3 октября было подписано официальное соглашение о проведении этапа гонок в Петербурге, этим поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вчера в своем Instagram.

Также политик отметил, что новый автодром станет новой точкой притяжения в регионе. А на территории комплекса, по его словам, скоро появятся новые высокооплачиваемые рабочие места для местных жителей.

Напомним, что гоночная серия DTM возрождает традицию немецкого кузовного чемпионата, который проводился в 80-90-х годах. Новый формат очень популярен в Европе, а соревнования проводятся с 2020 года.

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