Ан-12 совершил аварийную посадку под Львовом, погибли 4 человека

Самолет совершил посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Фото: @news112ua/Twitter

Самолет совершил посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Фото: @news112ua/Twitter

Грузовой борт Ан-12 совершил аварийную посадку неподалеку от аэродрома Львова на Украине из-за отсутствия горючего. При посадке погибли четыре человека.

Экстренная посадка грузового Ан-12 произошла подо Львовом по причине того, что у самолета закончилось горючее при подлете к аэродрому, сообщает Мининфраструктуры Украины. Отмечается, что борт совершил посадку неподалеку от жилых домов.

Согласно данным ведомства, на борту в момент крушения находились семь членов экипажа и один пассажир. Экстренно севший Ан-12 принадлежал украинскому авиаперевозчику «Украина Аэроальянс», он летел из испанского Виго во Львов. «112 Украина» сообщает, что погибли четыре человека.

Согласно данным управления госслужбы Украины по ЧС во Львовской области, самолет совершил посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Барнауле после аварийной посадки пострадали почти 50 человек.