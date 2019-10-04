В Петербурге прекратит ездить автобус №168 от Ладожского вокзала до Ржевской площади

В Северной столице перестанет курсировать автобусный маршрут № 168 «Станция метро «Ладожская» — Ржевская площадь». Работа прекратится с понедельника, 7 октября.

Автобус перестанет ездить из-за восстановления трамвайного движения на нескольких участках. Речь идет об Ириновском проспекте, Рябовском шоссе и улице Потапова.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», прекращение работы также связано с открытием трамвайных маршрутов № 59 и № 63 и продлением трамвайного маршрута № 64.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии под Тосно. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. В результате столкновения погибли двое.