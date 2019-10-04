На мощнейшем в мире ледоколе из России запустили реакторы

Ледокол войдет в эксплуатацию уже в 2020 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ледокол войдет в эксплуатацию уже в 2020 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На новом российском ледоколе «Арктика» начала запущена реакторная установка.

Председатель госкорпорации «Росатом» сообщил, что на новейшем и самом мощном в мире на данный момент ледоколе, сделанном в России, заработали реакторы.

Иначе говоря, запущен процесс контролируемой цепной ядерной реакции, а реактор выведен на минимальный уровень мощности, как раз для того, чтобы реакцией можно было управлять.

Также представитель «Росатома» рассказал, что дальше в планах вывести реакторы на энергетический уровень мощности и проводить разные испытания.

На борту ледокола разместилась емкая и позволяющая экономить реакторная установка «РИТМ-200», она состоит из двух ядерных реакторов, а тепловая мощность каждого из них равна 175 мегаваттам. Вся конструкция была разработана в Нижнем Новгороде «ОКБМ Африкантов».

«Арктика» — это государственный заказ «Росатома», он был собран на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Начало эксплуатации планируется уже в следующем году.

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