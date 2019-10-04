Ученые нашли замену зубным имплантам

Возможно, в скором времени новые зубы сможет вырастить каждый. Фото: Pixabay

Возможно, в скором времени новые зубы сможет вырастить каждый. Фото: Pixabay

Последние эксперименты показали, что новые зуб можно просто вырастить, вместо того, чтобы вставлять уже готовые.

В последнее время ученые проводят множество различных экспериментов в целью найти альтернативный зубным имплантам способ восстанавливать потерянные зубы.

Так, еще недавно китайские исследователи из Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу выявили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые способны становиться тканью любого типа. Затем их смешали с биоматериалами и внедрили в организмы подопытных крыс. В результате эксперимента у животных появились новые структуры, напоминающие зубы.

Позднее американские ученые нашли способ, при котором не требуются плюрипотентные стволовые клетки, а организм в итоге выращивает зуб самостоятельно. На месте потерянного зуба устанавливают каркас из полимеров и гидрокриапатита, напечатанный на 3-D принтере. Сейчас ученые пытаются создать в пробирке мышиные зубы из зубного зачатка, взятого у эмбриона.

В свою очередь специалисты из Японии не поддерживают методы американских коллег, так как считают, что для выращивания зуба недостаточно только стволовых клеток.

Ранее GazetaSPB рассказала о создании новой системы оплаты интернет-покупок в России.