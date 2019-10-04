В России упростят совершение покупок через интернет

Национальная система платежных карт упростится, оплачивать покупки через интернет с устройств через систему быстрых платежей станет намного легче.

Новшество появится уже в ноябре этого года. Оно позволит продавцам экономить на эквайринге (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату), а вырученные средства направить на создание промоакций и систему кэшбэков, рассказали Известия.

Так, упрощенная система оплаты позволит совершать покупки по-настоящему быстро через мобильные устройства без сканирования QR-кода. Нужно будет просто пройти по ссылке.

Сейчас новая система платежей тестируется, поделился начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Григорий Иванюк. Также он отметил, что новая удобная услуга будет выгодна как продавцам, так и покупателям.

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