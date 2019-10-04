Бульвар на Рижской обзаведется энергоэффективным освещением

В 2020 году в Красногвардейском районе Петербурга установят энергоэффективную систему наружного освещения. В целевую программу внесен бульвар на Рижской улице.

Соответствующее постановление городского правительство опубликовано 4 октября. Деньги на обустройство освещения выделят из бюджета Петербурга.

Бульвар на Рижской включили в целевую программу об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 2020 году, сообщили в администрации города.

Всего в Петербурге энергоэффективным освещением будет оборудовано более 100 парков, садов и скверов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во дворах и на трассах Приморского района устанавливают новое освещение. Работы охватят проспекты Шуваловский и Авиаконструторов, а также Планерную и Глухарскую улицы. Завершить монтаж освещения планируют в июне 2020 года.