Бульвар на Рижской обзаведется энергоэффективным освещением

Бульвар на Рижской обзаведется энергоэффективным освещением
Рижская улица. Скриншот: Google Maps

В 2020 году в Красногвардейском районе Петербурга установят энергоэффективную систему наружного освещения. В целевую программу внесен бульвар на Рижской улице.

Соответствующее постановление городского правительство опубликовано 4 октября. Деньги на обустройство освещения выделят из бюджета Петербурга.

Бульвар на Рижской включили в целевую программу об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 2020 году, сообщили в администрации города.

Всего в Петербурге энергоэффективным освещением будет оборудовано более 100 парков, садов и скверов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во дворах и на трассах Приморского района устанавливают новое освещение. Работы охватят проспекты Шуваловский и Авиаконструторов, а также Планерную и Глухарскую улицы. Завершить монтаж освещения планируют в июне 2020 года.

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