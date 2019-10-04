В Петербурге перед судом предстанет промышлявший воровством дворник

В Петербурге перед судом предстанет промышлявший воровством дворник
Дворник похищал велосипеды. Фото: Pixabay

Дворник в Петербурге подозревается в совершении преступления, предусмотренного, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Как полагает следствие, мужчина во время исполнения трудовых обязанностей открыл замок страховочного троса, и тайно похитил велосипед «Мерида», стоимостью 12 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Таким же образом он похитил ещё один велосипед марки «ЕПС» стоимостью 17 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Санкт-Петербурга получил условный срок за похищение лекарств на сумму свыше 63 млн рублей.

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