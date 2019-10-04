Трамваи встали из-за ДТП на Херсонской улице

В Петербурге на Херсонской улице произошло ДТП, в результате которого встало движение трамваев. Инцидент случился сегодня, 3 октября, перед Исполкомской улицей.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дорогу на перекрестке не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал. Однако движение общественного транспорта полностью парализовало.

На кадрах также видны сотрудники ДПС и скорой помощи.

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