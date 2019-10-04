Трамваи встали из-за ДТП на Херсонской улице

Трамваи встали из-за ДТП на Херсонской улице
Движение трамваев полностью парализовало. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Херсонской улице произошло ДТП, в результате которого встало движение трамваев. Инцидент случился сегодня, 3 октября, перед Исполкомской улицей.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дорогу на перекрестке не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал. Однако движение общественного транспорта полностью парализовало.

На кадрах также видны сотрудники ДПС и скорой помощи.

Ранее в GazetaSPb сообщали о вооруженном нападении на завод «Кубанские деликатесы». Неизвестные ранили охранников. Злоумышленников удалось задержать, их личности установлены.

дтп новости спб трамваи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курение электронных сигарет убило 18 человек в США
Российские космонавты рассказали, что спасть в невесомости удобнее
Дом Шредера на Васильевском острове отказались признать региональным памятником
Первого россиянина могут оштрафовать за курение на балконе
Ленобласть проверили на готовность к зиме
СКА подписал новый контракт с Беловым
Каршеринг пробил ограждение после удара о маршрутку на Кораблестроителей
Стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения