Водителя Nexia госпитализировали после серьезного ДТП на Приморском шоссе

Водитель находился в машине один. Его госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Водитель находился в машине один. Его госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Курортном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня, 3 октября, на Приморском шоссе в районе поселка Лисий нос. Водитель Daewoo Nexia двигался в сторону Сестрорецка. Мужчина не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, очевидцев и камер наблюдения на месте не оказалось. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении легковушек на Херсонской улице. Из-за участников аварии встало движение трамваев. Обошлось без пострадавших.