В Кремле прокомментировали информацию о падении доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) о ситуации с падением доходами среднего класса России.

«Наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе», — заявил Песков.

Он отметил, что есть сигналы, которые «говорят о том, что существуют проблемы».

«Действительно, с рождением ребёнка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что сейчас есть набор мер, который реализуется правительством для повышения доходов населения.

«Работа ведётся, но, как говорится, не всё сразу», — заключил он.

Исследование ВШЭ показало, что средний класс составляет 38,2% россиян, и его доходы сокращаются с 2014 года — у половины представителей этого класса (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет. Об этом говорится в докладе ВШЭ.

Внутренний состав среднего класса неоднороден, и абсолютно всем его характеристикам соответствуют только 10,3 млн граждан, то есть 7%.

Нижняя граница по доходам в среднем классе — около 18,8 тыс. руб. в месяц. В среднем представители этого класса получают 47 тыс. руб.

В основном это жители средних и крупных городов. Каждый десятый представитель среднего класса живет в Москве. Наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что доходы российского среднего класса продолжают падать.