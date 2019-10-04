Макаров объяснил значение слова «телебонить»

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров разъяснил, что имел в виду, когда призвал оппозицию не «колыхать и телебонить».

Объяснения речи спикера на заседании в Мариинском дворце разослала пресс-служба парламента. Макаров призвал не искать скрытой смысл в его выступлении.

Слово «телебонить», как отметил спикер, находится в одном синонимичном потоке со словами «колыхать», «полуправдить», «половинить», «подстрекать», «провоцировать», «интриговать» и «раскалывать».

«Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» – настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста», — сказал Макаров.

Напомним, Макаров заявил на заседании Законодательного собрания 2 октября, что в Петербурге лелеют оппозиции. Он подчеркнул, что председатель парламентской комиссии по культуре (Максим Резник — прим.ред.) не может «зажигать на митинге с Навальным». Подобное поведение, по мнению спикера, может привести к переносу протестный повестки из Москвы в Петербург.