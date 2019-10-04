Зима не близко: снег в Петербурге растает в считанные часы

Температура воздуха в северо-западной части России продолжит понижаться, однако говорить о наступлении зимы в Петербурге пока рано. Выпавший снег растает в считанные часы.

Тонкий снежный покров образовался 4 октября в Карелии и Ленинградской области. В Петербург осадки, по данным Северо-Западного гидрометцентра, могут нагрянуть на выходных. Однако сугробов горожанам ожидать не стоит.

«Выпадение небольшого количества снега и образование снежного покрова прежде всего возможно в северных и северо-восточных районах Ленобласти. Однако это очень условный снег. Снежный покров не просуществует долго и растает в течение нескольких десятков минут или нескольких часов», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков.

В Петербурге в воскресенье, 6 октября, по данным центра «Фобос», возможен кратковременный дождь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соцсети заполонили фотографии заснеженных улиц Ленобласти. Снег с раннего утра шел в Приозерском и других районах.