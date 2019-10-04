Дом Шредера на Васильевском острове отказались признать региональным памятником

Здание дома Шредера на набережной реки Смоленки, дом № 8/86, литера Б и дом № 10/2, литера Б отказались включать в памятники архитектуры регионального значения.

По словам государственного эксперта Дарьи Зайцевой, выявленный объект в результате постоянных перестроек и ремонтов по большей части утратил аутентичность. Композиция и архитектоника фасадов искажены поздними переделками, в том числе перебивкой проемов, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе КГИОП.

Большинство членов рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия рекомендовали согласиться с выводами экспертизы о необоснованности включения дома в единый госреестр объектов культурного наследия, потому что здание неоднократно перестраивали и ремонтировали.

Здание дома Шредера построено в конце ХVIII — начале XIX вв. Архитектор неизвестен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по распоряжению председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова здание «Экзерциргауз лейб-гвардии Волынского полка», которое находится в Ломоносове на улице Манежной в доме 3 литера А, включено в государственный реестр как региональный объект культурного наследия.