Манеж лейб-гвардии Волынского полка в Ломоносове стал памятником

Реставрация фасадов здания проводилась в 2013 году.

По распоряжению председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова здание «Экзерциргауз лейб-гвардии Волынского полка», которое находится в Ломоносове на улице Манежной в доме 3 литера А, включено в государственный реестр как региональный объект культурного наследия.

Здание было построено в 1853 году по разработке архитектора Афанасия Фарафонтьев.

Отсюда 1 декабря 1916 года первая в мире рота автоматчиков выходила на Румынский флот. В честь этого события на здании установлена мемориальная табличка.

В 1990 году сдание сильно пострадало в пожаре: в западной части дома полностью выгорел подвесной потолок и кровля.

В 1999 году КГИОП создал план реставрации и устройства в доме детской спортивной школы. Реставрация фасадов осуществлена в 2013 году.

Сейчас в доме расположена СПб ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Петродворцового района Санкт-Петербурга «Манеж».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за 32 года в Петербурге уничтожили более 500 исторических зданий.