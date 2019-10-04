Филолог призналась, что не знает слова «телебонить», произнесенного Макаровым

Старший преподаватель кафедры русского языка Светлана Друговейко-Должанская заявила, что не знает слово «телебонить», употребленное председателем ЗакСобрания Петербурга Вячеславом Макаровым на заседании 2 октября.

Филолог рассказала корреспонденту АБН, что она никогда даже не слышала про это слова. Однако предположила, что слово «телебонить» является одним из огромного количества жаргонизмов и просторечных слов.

«Может и есть такое слово, которое означает «будоражить», — отметила филолог, когда узнала как сам Макаров объяснил значение слова.

Напомним, 2 октября в Петербурге состоялось заседание городского парламента в ходе выступления на котором Макаров употребил глагол «телебонить». Позже в пресс-службе спикера объяснили, что слово означает «настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Макаров объяснил значение слова «телебонить».