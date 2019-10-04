В Петербурге «Мой бизнес» открыл четыре центра

Центр сертификации, стандартизации и испытаний в Петербурге провел семинар, на котором обсуждались лицензирование и контроль оборота алкогольной продукции.

Новую городскую структуру представила глава Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Елена Церетели. В этом году Фонд стал распорядителем финансов, выделенных в рамках национального проекта по поддержке предпринимательской инициативы на создание четырех центров: поддержки социального предпринимательства, молодежного инновационного творчества, ремесленничества и сертификации и декларирования.

На четыре центра было выделено 190 млн рублей. Они уже начали свою работу в Доме предпринимателя на Маяковского, сообщает Свое дело плюс.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бизнес завтрак клуба «Свое дело» посвятят развитию ритейла.