На КАД вспыхнула легковушка, дымом заволокло все полосы

Экстренных служб на кадрах не видно. Фото: vk.com/spb_today

Экстренных служб на кадрах не видно. Фото: vk.com/spb_today

На внешнем кольце КАД в Петербурге вспыхнул легковой автомобиль. Возгорание произошло сегодня, 4 октября, рядом с Кронштадтом.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дым накрыл почти весь участок дороги.

«От одной легковушки столько дыма», — удивляется пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Причины пожара не называются. Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании каршеринга с запрещенными веществами. Сотрудники ГИБДД остановили машину в Пушкинском районе Петербурга. Водительского удостоверения у водителя не оказалось.