В Пушкине задержали каршеринг с наркотиками

В Пушкине задержали каршеринг с наркотиками
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Пушкинском районе Петербурга задержан водитель Scoda, у которого был при себе наркотический препарат.

На пересечении Железнодорожной улицы и Московского шоссе в городе Пушкине остановили каршеринговую Skoda, сообщили Gazeta.SPb в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. За рулём находился ранее судимый 25-летний житель Ленобласти. Выяснилось, что он управлял автомобилем по чужому аккаунту и без водительского удостоверения.

При визуальном осмотре на приборной панели инспекторы ДПС ГИБДД обнаружили замотанный сверток, в котором находились 0,50 грамм мефедрона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сервиса «Яндекс.Драйв». Каршеринг столкнулся с общественным транспортном и влетел в ограждение.

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