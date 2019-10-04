Грачева, которой муж от ревности отрубил руки, не собирается замуж

Девушка отрицает все слухи по поводу того, что собирается выходить замуж. Зато у нее вышла книга.

Обо всем стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем Маргарита Грачева рассказала в своем Instagram. Она похвасталась выходом книги под названием «Счастлива без рук» и заверила, что пока точно не собирается замуж.

Напоминаем, что слухи о торжестве появились как раз из-за автобиографии. В ней Грачева в одной из глав пишет о некоем мистере Икс, который завоевывает ее сердце. Комментируя эту информацию в разговоре с «Комсомольской правдой» Грачева подтвердила, что мужчина реальный, но она не хочет разглашать подробностей. Она также призналась, что он сделал ей предложение, но девушка пока не знает, когда состоится свадьба.

Трагедия с Грачевой произошла два года назад. Муж из-за ревности отвез девушку в лес, где отрубил ей кисти обеих рук.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти бездомному мужчине отрубили палец за самовольный уход с работы.