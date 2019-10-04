Смольный заявил, что в Петербурге ценят учителей больше, чем в других городах

Учителя в Петербурге зарабатывают в среднем больше 30 тыс. рублей. Фото: Рixabay

Учителя в Петербурге зарабатывают в среднем больше 30 тыс. рублей. Фото: Рixabay

Педагоги в Северной столице зарабатывают больше, чем кто-либо.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября, в преддверии Дня учителя. Новостью поделились в пресс-службе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Власти рассказали, что город попал в топ-3 высокооплачиваемых вакансий. На первом месте, правда, оказалась Москва – учителя в столице получают 43,2 тысячи рублей каждый месяц. В Северной столице дела обстоят куда худе – педагоги зарабатывают в среднем 32,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Тюмень.

Напоминаем, что в 2019 году наградят педагогов дополнительного образования – сразу 50 человек получат по сто тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лучшие учителя Петербурга получат 200 тысяч рублей. Премии Правительства Санкт-Петербурга получат 30 педагогов. Их определят в результате конкурсного отбора.