Вдова Караченцова возмущена из-за переноса вечера памяти актера

Она обвинила во всем театр «Ленком», который принял такое решение в связи с кончиной другого артиста.

Об этом стало известно 4 октября. Обо всем рассказала Людмила Поргина в разговоре с Teleprogramma.pro. Она заявила, что директор театра «Ленком», в котором работал ее покойный муж на протяжении 40 лет, отложил вечер памяти Николая Караченцова из-за того, что пока не прошло 40 дней с кончины другого актера – Марка Захарова.

Женщина считает, что это несправедливо. Она также отметила, что ей сказали, будто решение принимали всем театром, но актеры признались – они не принимали участия в дискуссии. Вдова настаивает, что аргумент кажется ей глупым.

«Я ничего не понимаю: они же играют спектакли! Они играют „Юнону и Авось“, не надели черный траур и не отменили спектакли!»

— говорит она.

Женщина намерена искать другое место для проведения вечера памяти, если руководство театра не будет сговорчивее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на 74 году жизни скончался Николай Караченцов.