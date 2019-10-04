Ученые рассказала, кто дольше живет – вегетарианцы или мясоеды

Специалисты призывают найти золотую середину. Можно не отказываться от мяса совсем и при этом прожить долгую жизнь.

Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования европейских ученые. Эксперты наблюдали за добровольцами на протяжении 13 лет. Их интересовало, как пищевые привычки влияют на продолжительность жизни, а также на наличие болезней. Оказалось, что любители есть много мяса умирали быстрее остальных. Если человек съедает больше 160 граммов мясных продуктов, то вероятность умереть в молодом возрасте увеличивается, заявили ученые.

«За 13 лет наблюдений умер каждый 17 доброволец. Почти десять тысяч скончались от рака, пять с половиной тысяч — от заболеваний сердца и сосудов»,

— сообщает издание.

Также эксперты отметили, что винить во всем красное мясо – глупо. Это значит, что стоит сократить его употребление и тогда страшные болезни и преждевременная смерть будут вам не страшны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фрукты и овощи в Петербурге стали дороже, а мясо подешевело.