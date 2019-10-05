Совершаева оценила качество петербургского образования

Совершаева оценила качество петербургского образования
Любовь Совершаева. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поздравила педагогов с Днем учителя. Она также заявила, что качество образования в Петербурге на «пятерку».

Со слов вице-губернатора города, образование в Северной столице остается одним из лучших в стране. В ходе выступления на торжественном вечере в БКЗ «Октябрьский» она добавила, что преподаватели должны воспитать трудолюбивых, образованных и профессиональных людей.

Как сообщает пресс-служба Смольного, Совершаева отметила, что петербургские учителя ежегодно становятся финалистами всероссийских конкурсов.

После она вручила дипломы лауреатам премий Правительства города и победителям конкурса лучших учителей от Минпросвещения РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали об учителе года в России. Им стала преподаватель русского языка и литературы.

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