Учителем года в России стала преподаватель из Волгограда

Победительница призналась, что выиграть ей помогла работа не по шаблону. Фото: teacherofrussia.edu.ru

Победительница призналась, что выиграть ей помогла работа не по шаблону. Фото: teacherofrussia.edu.ru

В пятницу, 4 октября, объявили победителя конкурса «Учитель года России-2019». Победу одержала Лариса Арачашвили, учительница русского языка.

Женщина преподает в волгоградской школе No55. 29-летняя победительница заявила, что ее преимуществом была работа не по шаблону. Однако она призналась, что победа была для нее неожиданной.

Педагог рассказала, что работает в профессии седьмой год. Как сообщают «РИА Новости», она призналась, что в начале пути старалась быть строгой, но держаться в таком состоянии продолжительное время оказалось непросто. После она решила, что будет более спокойной.

Преподаватель подчеркнула, что оценивает адекватно свои навыки и понимает, где ей надо приложить больше усилий. Она добавила, что не сдаться ей помогла поддержка близких, коллег и учеников.

Ранее в GazetaSPb сообщали о лучшем учители в мире. Преподаватель учит детей в сельской школе в Кении.