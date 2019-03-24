«Лучший учитель в мире» получил миллион долларов

Им стал Питер Табичи, который преподает естественные науки в сельской школе в Кении.

Церемония вручения состоялась 24 марта в Дубае. Всего за звание «лучшего учителя в мире» боролись более 10 тысяч человек из 179 стран. Жюри пришлось нелегко, но они все-таки смогли! Победителем 36-летний мужчина стал неспроста. Он работает в небольшой школе в маленьком населенном пункте. Его учебное учреждение плохо оснащено – на всю школу есть всего один компьютер, зато нагрузка на каждого преподавателя колоссальная. Питер Табичи известен тем, что отдает большую часть зарплаты в пользу бедных. В селе его знают и ценят многие не только как хорошего учителя, но и отличного человека, говорится в сообщении пресс-службы Дубая Dubai Media Office.

Напоминаем, что призовой фонд составил один миллион долларов. На какие цели их потратит Табичи – неизвестно. «Лучшего учителя в мире» выбирают уже четвертый год подряд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к 2020 году в России может появиться проект “Земский учитель”.