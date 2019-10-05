Пожарные потушили квартиру в доме по проспекту Ударников

Пожарные потушили квартиру в доме по проспекту Ударников
Причины возгорания неизвестны. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Все случилось сегодня утром, 5 октября, в доме № 21/1 по проспекту Ударников.

В здании горела трехкомнатная квартира. К месту происшествия оперативно прибыли 16 спасателей на трех единицах специальной техники. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, пламя охватило 3 квадратных метра. Спасатели боролись с огнем менее часа, к 9:06 пожар был локализован.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в квартире на набережной реки Фонтанки. В ликвидации огня участвовали 15 спасателей.

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