Пожарные потушили квартиру в доме по проспекту Ударников

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Все случилось сегодня утром, 5 октября, в доме № 21/1 по проспекту Ударников.

В здании горела трехкомнатная квартира. К месту происшествия оперативно прибыли 16 спасателей на трех единицах специальной техники. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, пламя охватило 3 квадратных метра. Спасатели боролись с огнем менее часа, к 9:06 пожар был локализован.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в квартире на набережной реки Фонтанки. В ликвидации огня участвовали 15 спасателей.