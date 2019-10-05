Спасатели потушили квартиру на набережной Фонтанки

В Центральном районе Петербурга пожарные потушили возгорание в двухкомнатной квартире. Инцидент случился сегодня, 5 октября, в доме 43 на набережной реки Фонтанки.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 6:46. К месту оперативно прибыли 15 сотрудников на трех единицах спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, возгорание произошло в комнате 15 «квадратов». К 7:10 огонь был полностью потушен.

Информация о возможных пострадавших и причины пожара не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании в Приморске. Спасатели тушили полыхающую дачу. Все произошло в садовом товариществе «Солнечная поляна» сегодня ночью. С огнем удалось справиться за полчаса.