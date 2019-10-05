В Приморске спасатели за полчаса потушили полыхающую дачу

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. Инцидент произошел сегодня ночью, 5 октября, в садовом товариществе «Солнечная поляна».

О пожаре в дежурную часть сообщили в 1:20. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия в городе Приморске. Площадь возгорания составила 20 «квадратов». В ликвидации огня были задействованы шесть спасателей и две единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, пожарные боролись с огнем около получаса. К 1:52 пламя было потушено. Информация о возможных пострадавших не приводится. В настоящее время правоохранители ведут дознание по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Морозовском городском поселении. Справиться с возгоранием удалось за час.