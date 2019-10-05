В Морозовском спасатели тушили крупный пожар в дачном доме

В Морозовском спасатели тушили крупный пожар в дачном доме
Причины возгорания не сообщаются. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили крупный пожар. Возгорание произошло сегодня ночью, 5 октября, в садовом товариществе «Орешек» на территории Морозовского городского поселения.

На территории вспыхнул дачный дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли шесть спасателей на двух единицах спецтехники. Менее чем за час, к 2:26, огонь был полностью ликвидирован.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и области, по факту произошедшего проводится дознание. Информация о возможных пострадавших не поступала.

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