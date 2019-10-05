В Сети появилось селфи Энрике Иглесиаса с годовалым сыном

В Сети появилось селфи Энрике Иглесиаса с годовалым сыном
Певец опубликовал фото в соцсети. Фото: Instagram enriqueiglesias

В Сети появилась фотография сына испанского поп-исполнителя Энрике Иглесиаса и экс-теннисистки Анны Курниковой. Снимок годовалого Николаса опубликовал его отец.

На селфи с Энрике светловолосый малыш задумчиво смотрит мимо кадра.

«Думаю, у него есть мои гены», — подписал фотографию в Instagram певец.

Подписчики предположили, что Иглесиас пошутил над тем, что сын очень похож на его маму. Другие пользователи в комментариях заявили иначе, написав, что у сына большое сходство с отцом.

«На обоих похож», — заявили фолловеры.

В 2017 году спортсменка родила поп-исполнителю близнецов: сына Николаса и дочь Люси. Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, но личную жизнь стараются не афишировать.

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